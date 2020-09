SSC Napoli, l'head of Operations Formisano: "Ritiro a Castel di Sangro? Soddisfatti da tutto! Novità sui rimborsi Inter-Barcellona-abbonamenti. Sulle critiche alla maglia e la visita del presidente della Lega Serie A..."

“La visita del presidente della Lega Serie A Dal Pino nel nostro ritiro? Modello Castel di Sangro? Oltre ai risultati eccellenti di questo ritiro, siamo stati tra i primi di A ad andare in ritiro e a fare alcune attività, devo solo ringraziare tutte le autorità locali e regionali: abbiamo avuto una risposta eccellente in tempi rapidisissimi, anche da Questura e forze dell’ordine. Tutto ciò che sta accadendo qui, sta accadendo in sicurezza.

Rimborsi su Napoli-Inter e Barcellona-Napoli? Per il Barcellona abbiamo ricordato ai tifosi in via digitale le procedure, ci siamo accorti che alcune migliaia di tifosi non lo hanno fatto. Abbiamo deciso, tramite Ticketone, che i biglietti verranno stornati dalle carte di credito dei tifosi. Per i biglietti di Napoli-Inter e i ratei degli abbonamenti stagionali non goduti, rimborso in denaro o tramite voucher. Per gli abbonamenti ci sono 2100 tessere da rimborsare fino al 30 settembre, e quasi 10mila biglietti del match contro l’Inter.

Gli store ufficiali a Castel di Sangro? Ce ne sono quattro in tutto, le vendite stanno andando bene: nel palazzetto c’è anche la Coppa Italia vinta a giugno, che può essere fotografata liberamente al di là del cordone di sicurezza. Abbiamo lavorato tutti sotto regime covid, con parametri stringenti: la Coppa è circondata da un nastro a distanza di sicurezza, chi è fuori dal recinto non deve acquistare nulla mentre chi vuole avvicinarsi deve acquistare anche solo una matita, è solo un metodo per filtrare l’ingresso.

La nuova maglia e le critiche? Senza scomodare le leggi della statistica, i social sono popolati da tante persone e c’è anche chi scrive ciò che non pensa. Quest’anno la maglia azzurra è molto pulita ed elegante, nelle altre due versioni abbiamo osato con i colori ed inserti che ammiccano al mondo femminile. C’è una novità che sui social è stata una costante negli anni: gli sponsor sono fondamentali, quest’anno non c’è la patch ma abbiamo provato a rendere i loghi ancora più belli e visibili.

Eventi in ritiro e stadio aperto? Siamo soddisfatti di Castel di Sangro, non è una risposta di ritiro: strutture, persone, istituzioni. E siamo molto contenti perchè i tifosi sono ordinatissimi nonostante le norme covid ci portino ad applicare delle regole per l’afflusso degli appassionati”