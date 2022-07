SSC Napoli, Formisano: "Club inglesi ci hanno scritto per EA7. Dalle nuove maglie celebrative ai mini abbonamenti Champions: ecco tutte le possibili novità"

Calcio Napoli - Alessandro Formisano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"C'è grande soddisfazione per il colpo Kim. La presenza di tutti ci consente di fare in pochi giorni cose straordinarie. Le maglie sono state realizzate in collaborazione con EA7, siamo unica squadra al mondo ad avere una firma internazionali. Ci sono tre club inglesi per capire come funziona questo accordo. Hanno chiesto informazioni perché vorrebbero andare in questa direzione. Questo significa che la scelta di autoprodurci ci ha premiato.

La maglia azzurra e bianca è caratterizzato scevro dai inutili dettagli ma impreziosita dal logo in misura piccola su tutto il tessuto. E' una peculiarità notevole. Per apprezzarla a pieno bisogna toccarla negli store. Terza maglia gialla? Noi al momento abbiamo svelato solo la prima e la seconda. Posso dire che non ci sarà solo la terza maglia ma probabilmente arriveremo a maglie che celebreranno Halloween, Natale e tanti momenti particolari. Se il calcio è l'unica fede, è giusto che un club affianchi il tifoso in tutti gli eventi della vita. Stiamo lavorando su una collezione che celebra Diego. La maglia costa 125 euro come lo scorso anno.

La campagna abbonamenti quest'anno è molto articolata. Dalla settimana prossima, essendo vecchi abbonati, se vogliono agevolazioni famiglia possono utilizzare un'altra settimana di prelazione. Premiamo i tifosi storici con gli slot di tempo per riabbonarsi e le famiglie. Tutte le donne avranno sconto a prescindere 105. Se un nucleo familiare si abbona, un abbonamento a prezzo pieno e l'altro al 30%. In caso di under 14 lo sconto diventa del 50%. Abbonamenti a rate? Oggi il mercato dei finanziamenti al consumo è stato stravolto. Posso dilazionare se il pagamento se la piattaforma lo prevede. Un po' come accade su Amazon che ci dà possibilità di pagare a rate. La risposta dunque è sì: si può dilazionare il prezzo. Mini abbonamenti Champions? Vediamo il sorteggio. Prelazione per chi si abbona ed anche sconti.

La questione disabili è legata all'infrastruttura stadio. la capienza è molto limitata, è di circa 30 persone. Dal 2009 i disabili non pagano, paga solo 5 euro l'accompagnatore. Vista la capienza ridotta, non facciamo abbonamenti lì. Chi si prenota una volta non può farlo anche per la seconda gara consecutiva ma deve fermarsi un turno".