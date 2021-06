SSC Napoli, Formisano: "Campagna abbonamenti? Se si potrà, ci faremo trovare pronti! Dialogo col comune per inaugurare il Maradona, ma aspettiamo cada il limite dei mille spettatori"

Ultime notizie Napoli - Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall'edizione odierna di Repubblica.

«Cerchiamo di capire quanti tifosi potranno entrare al Maradona per il campionato. Gli abbonamenti? Ora è presto per dirlo: comunque, se ci sarà la possibilità, ci faremo trovare pronti.

Per l’inaugurazione dello stadio invece siamo in contatto con l’amministrazione comunale e naturalmente siamo disponibili al dialogo. La disponibilità a collaborare da parte nostra c’è, ma al momento la capienza è fissata ancora a mille spettatori. C’è stata una deroga soltanto per gli Europei, vedremo cosa accadrà dopo.

Sarebbe bello organizzare l’evento quando ci sarà il pubblico sugli spalti. Credo sia fondamentale»