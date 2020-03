SSC Napoli, Formisano a CN24: "Progetto charity per dare risalto ad associazioni troppo spesso rimaste sole! Biglietti Napoli-Inter? Siamo già a quota 40mila tagliandi venduti"

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales e Marketing della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv. Ecco quanto dichiarato:

"SSC Napoli charity? Questo progetto nasce dall'osservazione della spesso sconosciuta attività di organizzazioni no-profit che operano sul territorio. Gli oggetti più desiderati sono sempre quelli che vengono dal campo. Ogni settimana verrà messo all'asta online più di un oggetto che proveiene dal campo, magari una maglia sudata, un paio di guanti, un pallone. Le associazioni beneficeranno del 100% del ricavato dell'asta. in questo modo riusciremo ad accendere un faro sulle operazioni di queste associsazioni. Tramite questo progetto potranno avere più visibilità e magari più persone interessate a loro. Da oggi sarà online il modulo per registrarsi, valuteremo le domande. Già dalla gara di giovedì prenderemo degli oggetti e poi, appena sarà possibile partire, daremo comunicazione attraverso i media. Se Mertens ci regala la maglietta del record di gol la metteremo ovviamente all'asta (ride, ndr). Il denaro non passerà in alcun modo nelle nostre casse. L'asta metterà a disposizione del destinatario dell'iniziativa i fondi. Non abbiamo bisogno di agevolazioni fiscali per queste operazione. L'iniziativa ha l'obiettivo di veicolare conoscenza di progetti. Ci sono associazioni che operano in silenzio e solitudine. Le decisioni sul rinvio delle gare? In questi minuti ci sono delle decisioni che aspettiamo vengano prese. Potrebbe essere smentito tutto quello che diciamo in questa sede. Biglietti venduti per Napoli-Inter di Coppa Italia? Siamo oltre i 40 mila. Progetti futuri sociali? L'iniziativa di oggi va in questa direzione, il nostro impegno non mancherà mai".