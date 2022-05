SSC Napoli, Calzona: "Siamo in linea con gli obiettivi che la società ci aveva chiesto. Difesa? Spalletti ha costruito..."

Conferenza stampa di gruppo a Castel Volturno, perchè non c’è l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti bensì tutto il suo staff.

Domanda a Calzona sul campionato:

"Stagione diversa da quando c'ero io. Da parte mia non c'è rammarico, ma dispiacere perchè sia con Sarri che adesso siamo andati vicini ad un risultato importante. Eravamo in lotta, ma abbiamo avuto calo in alcune gare. Siamo in linea con gli obiettivi che la società ci aveva chiesto.

Sarri è un grandissimo tecnico, chiede tanto ai suoi difensori. Abbiamo fatto molto bene quest’anno in fase difensiva, il merito è di mister Spalletti che con metodologie diverse ha costruito una macchina che spesso ha registrato di essere tra le migliori difese del campionato”