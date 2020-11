Sportmediaset, Sabatini: "Al Milan peserà l'assenza di Pioli. Napoli da scudetto? Sì, dal secondo tempo di Parma"

Serie A - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Sandro Sabatini, collega di Sportmediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli è dal secondo tempo di Parma che può regalarsi qualcosa di inaspettato, vedo una squadra che ha tutte le premesse per vincere. Il primato in classifica per il Napoli significherebbe tanto anche se all'ottava giornata. Questo è un campionato anomalo, giocare senza pubblico può favorire alcune squadre ed altre meno. Milan? Dicevo che avrebbe fatto un miracolo se arrivasse tra le prime quattro. Se il Napoli batte il Milan batte la prima in classifica, sarebbe un ottimo risultato. Peserà domenica l'assenza di Pioli perchè è un bravo allenatore, sa leggere le partite ed in panchina ci sa stare".