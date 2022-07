Sportmediaset, Piantanida: "Dybala ribalterebbe la piazza di Napoli. Kvara? E' fortissimo"

Frank Piantanida, giornalista di SportMediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Koulibaly è partito, ora serve sostituirlo. Ora gira il nome di Dybala ed è quel nome che ribalterebbe la piazza. Il mercato del Napoli diventerebbe da 10. Ho parlato con delle persone, mi hanno detto che Kvaratskhelia è molto forte. Fossi in Dybala, senza contratto in mano, non snobberei Napoli per aspettare l'Inter".