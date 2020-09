Sportmediaset, Cherubini: "Under ha qualche limite caratteriale, per far bene deve sempre sentire la fiducia del gruppo"

Notizie Calcio - Marco Cherubini, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il problema tra la Roma e il Napoli non è Under, ma Milik. Dzeko dovrebbe andare alla Juve, c’è l’accordo tra le parti. La Juve si cautela con Luis Suarez, ma la Roma è preoccupata perché potrebbe vedere ancora Dzeko in giallorosso e sfumerebbe Milik. Kolarov sta andando via, la Roma sta perdendo tanto e c’è un debito di riconoscenza della Roma nei confronti di Dzeko. L’opportunità di giocare con Ronaldo e Dybala va colta, soprattutto se Pirlo ti cerca. Under ha dei numeri, ha qualche fragilità dal punto di vista caratteriale e deve sempre essere al centro di un gruppo per far bene. Ha bisogno di essere tenuto molto in considerazione del gruppo. Riccardi? E’ un giocatore importante, la fucina giallorossa funziona, ma non sempre funziona il passaggio dalle giovanili alla squadra maggiore”.