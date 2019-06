Sportmediaset, Cherubini: "Manolas? Tutto fatto, si lavora sui dettagli. C'è qualche perplessità su Diawara"

Marco Cherubini, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Manolas? Tutto fatto, si lavora sui dettagli. C'è qualche perplessità su Diawara perché non ha dimostrato continuità però a Roma conquisterebbe la continuità di presenza e potrebbe crescere in maniera esponenziale. Ho fiducia in Fonseca, il problema vero a Roma è l'ambiente".