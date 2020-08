Sportmediaset, Brandi: "Può essere Mertens il protagonista di Barcellona-Napoli, può raggiungere il numero di reti di Cavani ed Higuain in Europa"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alberto Brandi, direttore di Sportmediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Anche a Cologno Monzese c’è attesa per la gara tra Barcellona e Napoli. Si può scrivere la storia, ma bisogna crederci. Siamo in una stagione molto particolare per le sfortune che abbiamo avuto da febbraio in avanti e nel calcio può succedere di tutto. Il Barcellona non è quello degli ultimi anni per le squalifiche, gli infortuni e i problemi di spogliatoio. Il Napoli ha un incontro con una serata che potrebbe essere favorevole, speriamo di recuperare Insigne. E’ importante la sua presenza perché sarebbe tutt’un altro Napoli. Ora è diventato il capitano di cui aveva bisogno il Napoli. Demme sarà importante, nel Barcellona giocherà Riqui Puig e la scelta di Gattuso è quasi obbligata perché il tedesco sa dare equilibrio alla squadra. Mertens può essere il protagonista di una serata significativa, tutta Europa sarà sintonizzata per vedere la partita. Può raggiungere Cavani ed Higuain per ciò che riguarda le reti in Europa”.