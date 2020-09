Sportitalia, Parlato: "Veretout non si muoverà da Roma, se fossi il Napoli prenderei Nandez ed Acerbi"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il collega di Sportitalia, Manuel Parlato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Petagna vorrebbe restare a Napoli oppure potrebbe rientrare in qualche operazione di mercato. Modulo del Napoli? Sarà un Napoli camaleontico, non ci sarà un modulo preferenziale in questo momento. Il 4-3-3 è già rodato, ma la dritta che ha dato De Laurentiis è quella di vedere insieme Mertens ed Osimhen. Il 4-2-3-1 sarà utilizzato solo in determinate circostanze contro alcuni avversari. Bisogna lavorare sul mercato però. A questa squadra manca l'Allan della situazione. Veretout? Non si muoverà da Roma. Io punterei sul mercato italiano sia in difesa che a centrocampo. Acerbi potrebbe essere un'occasione importante rispetto a Papastathopoulos. Anche a centrocampo andrei su uno come Nandez del Cagliari, al Napoli servono calciatori che conoscono il campionato italiano".