Sportitalia, Parlato: "Per domenica un solo dubbio di formazione per Spalletti: torna vivo il ballottaggio Ospina-Meret"

Ultime notizie calcio Napoli - Manuel Parlato, Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per domenica contro il Torino le scelte di Spalletti sono fatte e credo che andranno nella direzione delle ultime partite. Al di là di questo, il più serio ballottaggio è tra Ospina e Meret. Il colombiano è tornato in vantaggio nelle gerarchie di Spalletti, ma rientrerà troppo a ridosso della sfida e per questo motivo potrebbe essere preferito Meret".