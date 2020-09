Sportitalia, Parlato: "Milik? Ieri è arrivato con Meret e si è messo quasi la mano in viso per non farsi riconoscere"

Calciomercato Napoli - Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli sta facendo le prove generali per la partita di Parma, è andato ad allenarsi alle 12.30 e a quell’ora Arkadiusz Milik ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno a bordo della sua auto. Un segnale che possa essere uno degli ultimi giorni della sua avventura a Napoli, questa situazione da separato in casa può risultare imbarazzante per lui e per i compagni di squadra: ieri è arrivato con Meret e si è messo quasi la mano in viso per non farsi riconoscere dai tifosi presenti. Parma? L’idea di partenza è partire con il 4-3-3, penso ci sarà spazio dall’inizio per Mertens con Politano ed Insigne, con Osimhen magari a partita in corso”