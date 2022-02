Sportitalia, Parlato: "Meret oppure Ospina? Il Napoli potrebbe fare una scelta importante"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Meret oppure Ospina contro il Venezia? Dico Meret, a parte il volo e qualche acciacco per il colombiano penso che c’entri anche il futuro contrattuale dell’ex Arsenal. La scelta del Napoli sarebbe importante, metterebbe fine al dualismo che abbiamo visto nelle ultime stagioni con Gattuso e Spalletti: sarebbe una scelta precisa anche in relazione ai tanti soldi spesi per acquistare Meret.

Ounas convocato? Bisognerà capire se la sua situazione è rientrata oppure no, è una valutazione che faranno i medici”