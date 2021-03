Sportitalia, Parlato: "La rivincita di Gattuso contro chi l’ha offeso, Napoli penalizzato da infortuni e Covid"

Napoli - Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di ‘SportItalia’. “All’Olimpico si è visto un Napoli giocare finalmente con personalità – ha detto Parlato a Radio Crc – Gattuso si è preso una bella rivincita nei confronti di chi l’aveva addirittura offeso”. Infatti secondo Parlato “prima del doppio successo esterno contro Milan e Roma il Napoli era stato penalizzato dai tanti infortuni e dal Covid. Adesso hanno recuperato giocatori importanti. Il Napoli se la giocherà sino alla fine per centrare la Champions. Non parlerei di rimpianti scudetto, perché non è il caso di passare da un eccesso a un altro”.