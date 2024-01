Sportitalia, Parlato: "De Laurentiis non crede in questo mercato, Raspadori fu preso per fare il trequartista"

Ultime notizie Napoli - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli non ha gestito bene la situazione Zielinski, poi siamo al 15 gennaio ed il Napoli non ha ancora comprato nessuno se non Traorè e Mazzocchi. Traorè sarà un fenomeno, ma ha giocato tipo diciotto partite in due anni. De Laurentiis non crede in questo mercato, pensavo fosse più rapido negli acquisti. Dobbiamo bocciare il mercato dell'estate perchè c'è ancora un buco in difesa, non è stato preso un difensore esperto. Raspadori fu preso per fare il trequartista e non ha mai fatto il trequartista, anche perchè come punta centrale se la gioca solo con Simeone"