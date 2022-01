Sportitalia, Parlato a CN24: "Meret si aspettava di giocare titolare quest'anno, bisognerà fare una scelta tecnica"

Manuel Parlato di Sportitalia è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli si avvicina a questo Derby con più certezze. Manca soltanto chi è in Coppa d'Africa e ci sono più vantaggio rispetto alla Salernitana nel giocare ora la partita. Osimhen vuole giocare, ha dimostrato questo quando è entrato a Bologna, vuole spaccare il mondo ed è pronto. Ospina non è al meglio della condizione, mi aspetto magari ancora Meret contro la Salernitana. Bisogna fare una scelta dal punto di vista tecnico, Meret si aspettava di essere finalmente titolare quest'anno.