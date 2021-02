Sportitalia, Parlato a CN24: "Formazione anti-Juventus? Scelte obbligate, nel pomeriggio la rifinitura! Vedo un Gattuso più dimesso, non ha la solita grinta"

Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La formazione del Napoli domani? Osimhen dopo i minuti con l’Atalanta potrebbe ripartire titolare contro la Juventus: le scelte sono obbligate negli altri ruoli viste le assenze, le ultime valutazioni saranno fatte durante la rifinitura che si terrà nel pomeriggio. Gattuso si trovare a giocare una partita importante e forse avversario migliore della Juventus, per rilanciarsi eventualmente, non poteva esserci. Anche i bianconeri avranno assenze importanti, a partire da Arthur, così come Bonucci che è il regista della difesa. Bisognerà aspettare la rifinitura per avere maggiori certezze sulla formazione di domani.

Atteggiamento propositivo da parte del Napoli? Io credo che il problema sia il centrocampo, dove il Napoli è un po’ carente nei numeri, ma mi soffermerei di più sugli errori difensivi a Genova e a Bergamo: concedere agli avversari la possibilità di segnare, con tutto il rispetto per chi gioca, sono cose che accadono nelle categorie inferiori. Sono state ingenuità clamorose che hanno complicato la partita: a Bergamo si poteva anche pareggiare con Osimhen, ma s’è concesso troppo e alla Juventus non puoi permetterlo. Rispetto alle ultime due partite, il Napoli non può fare la prestazione perfetta viste le assenze: sarà un match d’attesa, mi sa.

Io penso che in questo momento la situazione più speculare possa essere un 4-4-1-1, ma sono valutazioni che spettano all’allenatore: non mi priverei di Politano, cercherei di farlo rientrare dal 1’ perchè forse è tra i giocatori più in forma del Napoli. Cercherei di utilizzare un sistema di gioco che possa permettergli di giocare dall’inizio, ma ripeto sono valutazioni che spettano all’allenatore e bisognerà capire anche cosa succederà con Fabian, che non ha il ritmo gara, in un reparto azzoppato dalle assenze. Anche Osimhen, in attacco, non ha ancora la condizione migliore.

La squadra segue Gattuso? Mi sembra di sì, nonostante il periodo strano: credo forse di vedere un Gattuso più dimesso, anche durante gli allenamenti non ha la solita grinta nell’incoraggiare gli azzurri. È un Gattuso diverso, penso che la situazione attuale abbia inciso.

De Laurentiis credo voglia arrivare fino a fine stagione, ci vorrebbe un bel faccia a faccia tra il presidente e la squadra per confermare il mister fino a fine anno, e per cercare di fare il miglior risultato possibile. Che la società abbia contattato altri allenatori non ha fatto piacere a Gattuso, per il Napoli in ballo ci sono ancora tutti gli obiettivi tra Serie A ed Europa League”