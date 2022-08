Sportitalia, Palmeri: "Distanza colmabile per Raspadori, serve un passo da entrambe le società"

Tancredi Palmeri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Distanza tra Napoli e Sassuolo, ma le parti si sono viste da vicino per capire come ridurre la distanza tra bonus e altro. Si è spostata gran parte della delegazione del Sassuolo per trattare, questo è un buon segnale. Locatelli, Scamacca e Raspadori avevano tutti una valutazione di 45 milioni, poi per ognuno il Sassuolo ha abbassato le pretese e stabilito formule diverse. Ora servirà un passo del Napoli e uno del Sassuolo".