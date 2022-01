Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Ultime calcio Napoli

“E' patetico che l'Asl di Napoli dia il via libera per la partenza per Torino e l'Asl di Torino potrebbe rispedire la carovana azzurra a casa. Si è sempre in attesa, tutto potrebbe cambiare. E' impensabile che il governo, nel 2022, non dica all'Asl di svolgere il proprio compito”.