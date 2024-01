È stata inaugurata sabato mattina la nuova sede sociale della Generazione Vincente Napoli Basket, in Viale Gramsci. Tra gli ospiti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha rilasciato una breve intervista per parlare del rapporto tra Comune di Napoli e lo sport in città, a partire dal Napoli Basket ma non solo.

