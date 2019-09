Caos Spogliatoi, Basile: "Stiamo lavorando per agevolare il Napoli, non meritiamo queste accuse! Domani sarà tutto pronto"

Ultime Napoli - Gianluca Basile, commissario straordinario per l'Universiade, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno dopo il comunicato di Carlo Ancelotti sugli spogliatoi non ancora ultimati:

"Abbiamo lavorato tutta l'estate per agevolare il Napoli, non meritiamo tali accuse. Arriviamo un po' sotto la gara, ma era inevitabile. Proprio l'altro ieri ho fatto un sopralluogo con Formisano e non ha avuto nulla da eccepire, tra l'altro abbiamo seguito le loro indicazioni, gli arredi li hanno scelti loro. Stiamo lavorando - prosegue Basile - con l'apporto tecnico del comune. Forse avranno trovato sporchi gli spogliatoi, di certo non faremo entrare i calciatori in un cantiere. Le pulizie - conclude - saranno completate domani e oggi farò un ulteriore sopralluogo. Non ci saranno problemi. Sono molto dispiaciuto per queste parole".