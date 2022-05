Spezia, Zovko: "Bellissimo esordire in Serie A contro il Napoli"

Petar Zovko, portiere dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito ufficiale dopo il match perso contro il Napoli:

“L’esordio è stato un momento bellissimo. Voglio ringraziare il mister, lo staff e i miei compagni che mi hanno sempre sostenuto. Un ringraziamento speciale va a Martin Erlic, che è stato come un padre per me quest’anno, è un grandissimo giocatore e devo fargli i complimenti per la convocazione in Nazionale perché se la merita davvero. Questo è il mio primo anno in Serie A, sapevo che prima di me ci sarebbero stati due grandi portieri come Provedel e Zoet, quindi ho cercato dall’inizio di sostenere la squadra pur non entrando in campo e sono contento di esserci riuscito. Adesso ci aspetta un periodo di riposo, ma non vedo l’ora di ricominciare per preparare la prossima stagione. Spero che rimangano tutti i miei compagni per fare un altro campionato incredibile come quello che si è appena chiuso. Dal primo giorno che sono stato qui mi sono subito reso conto di quanto sia bella questa città con i suoi tifosi, spero di rimanere qui ancora per molto tempo”.