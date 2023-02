Sportitalia, Parlato a CN24: "Con lo Spezia trasferta trappola! Due ballottaggi per Spalletti"

Notizie calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Spezia-Napoli, ultime da Castel Volturno

“Quella con lo Spezia è una trasferta trappola, perché i bianconeri già nelle stagioni passate hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà il Napoli. Vincere al Picco sarebbe un’ottima occasione per poter incrementare ancora il già importante vantaggio in classifica.

Sulla formazione: “Lobotka, Rrahmani e Zielinski non hanno problemi, la scelta di ieri è dovuta solo al recupero di energie. Non mi aspetto turnover al Picco, visto che il Napoli ha potuto lavorare con la settimana tipo. Resistono due ballottaggi con Politano e Mario Rui in vantaggio su Lozano e Mathias Oliveira”.

Sul diffidato Kim: "Me lo aspetto comunque in campo, anche perchè il calendario del Napoli è sulla carta più agevole rispetto alle altre. Le inseguitrici non stanno facendo granchè per riaprire i discorsi Scudetto, quindi la squadra di Spalletti deve approfittarne per aumentare il vantaggio".

Sui premi Scudetto e Champions: "E' stato pattuito un qualcosa, magari con Di Lorenzo. Le cifre sono realtive, l'importante è che sia stato stabilito che ci sia una gratificazione economica per la squadra al termine della corsa. Quest'anno è stato fatto a differenza delle stagioni passate, a testimonianza di come De Laurentiis crede nella forza di questa squadra".