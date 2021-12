Spezia, Maggiore: "Lottato tanto, abbiamo tirato fuori il massimo! Punti ci servivano come il pane"

Calcio Napoli - Giulio Maggiore, capitano dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo lottato tanto, serviva questa prova ed abbiamo tirato fuori il massimo in un campo difficile contro una grande squadra. Sapevamo che dovevamo essere uniti e lottare in tutte e due le fasi di gioco, andiamo a riposo un po' più sereni. Abbiamo messo in campo la fame che nell'ultimo mese ci è mancata, abbiamo dato ai tifosi una bella soddisfazione. Abbiamo sempre pensato solo a questa gara, senza pensare alle voci su Thiago Motta. Ci servivano punti come il pane. L'obiettivo resta la salvezza".