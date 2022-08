Spezia, Gotti annuncia: "Provedel via in tempi brevi, serviranno rinforzi", in arrivo Meret?

Calciomercato Napoli - Luca Gotti, allenatore dello Spezia, annuncia l'addio di Provedel che firmerà con la Lazio, al suo posto può arrivare Meret dal Napoli. Queste le sue parole in conferenza:

"Il mercato è strano, relazionarsi con le altre società ti può portare ad eventi in tempi brevissimi, che possono smentirmi. Se per Provedel c'è una situazione con incastri che potrebbero avere tempi più brevi, non è questo ad oggi il caso di Maggiore e mi sento di poter dire che, se non ci saranno novità, domani sarà in campo. Nuovi acquisti? La società sa che serviranno rinforzi, mancano alcuni tasselli".