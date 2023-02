Bartlomiej Dragowski, portiere dello Spezia, nel corso di un’intervista a Sky Sport ha parlato nella settimana che porta a Spezia-Napoli, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa per le scelte della Fiorentina:

"Non so spiegarmi alcune scelte fatte, magari non mi hanno ritenuto all’altezza della squadra e ho dovuto cambiare aria. Ma oggi non mi guardo indietro. Dopo il prestito all’Empoli sinceramente pensavo di poter avere più spazio, invece non è andata così".