Specchia: "Torino? L’ostacolo più alto del rush finale. Su McTominay…"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Per vincere le partite quando sei sul filo di lana per vincere uno scudetto, bisogna avere la ferocia giusta, ma questo campionato è troppo bello, nonostante dicono che è un campionato mediocre. Il Napoli domani sera deve vincere, dimostrando che aldilà di chi gioca, bisogna vincere. Vedere Mctominay più a sinistra rispetto al solito, potrebbe essere una buona soluzione, io penso che Conte deve schierare in campo la migliore squadra possibile per il momento del campionato, il Torino è l’ostacolo più alto che affronteranno gli azzurri per questo rush finale. Il Napoli non ha avuto la costanza in entrambi tempi, molte volte è meglio avere un primo tempo morbido, ma poi volare nei secondi tempi, Vanoli è un allievo di Conte e lo conosce anche molto bene, quindi magari sull’aspetto tattico lo conoscerà molto bene il tecnico torinese. Mctominay è stato il migliore acquisto di questa stagione per il Napoli, non c’è dubbio, anche domani potrebbe essere decisivo. Orsolini è un ragazzo ambizioso, ha il gol nel sangue e appena sente l’odore della rete non guarda ad altro, deve solo calmarsi con le esultanze anche perché si è tolto molte volte le maglie ed è stato ammonito, però è un calciatore veramente forte”.