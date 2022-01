Specchia: "Temevo per Ghoulam a Torino, ora vediamo se avrà continuità! Napoli tra le prime 4"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, dirigente e osservatore:

"Io e Spalletti ci siamo fatti gli auguri di Natale, poi non l'ho più sentito. Questo Covid consente di stare molto più sereni con le tre dosi. La Samp resta una squadra ostica, se uno molla l'attenzione si trova in difficoltà . Nonostante io abbia visto molto male l'ultima Sampdoria e mancherà Candreva, bisogna fare attenzione. Ma il Napoli non deve più incorrere in incidenti di percorso e sono sicuro che non accadrà né domenica né mai.

Il vero Napoli è quello al completo. Quel Napoli faceva punti, gioco, però poi qualche partita non è stata all'altezza delle aspettative, c'è stata sfortuna. Però la squadra tira fuori sempre risorse inattese. Con la Juve si presumeva addirittura di giocare con alcuni ragazzini, invece è scesa in campo una squadra che ha fatto possesso palla ed è stata efficace a differenza di una Juve che si è affidata alle folate dei singoli.

Temevo il rendimento di Ghoulam però ha tenuto, ha fatto la prima partita vera e magari riuscissimo a recuperarlo alternandosi con Mario Rui. Ricorrendo all'esperienza, al mestiere ha fatto bene. Dall'altro lato un grandissimo Di Lorenzo, straordinario per prestazioni e integrità . Auguriamoci che duri sempre così, è uno dei più importanti in rosa. Nelle prime quattro dovrà esserci di diritto il Napoli e se dovessero avere qualche difficoltà Inter e Milan mai dire mai".Â