Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Paolo Specchia ha dichiarato:

“Inter e Napoli vorranno far bene perché escono da una delusione profonda. Anguissa cammina rispetto all’anno scorso, Traorè che è una mezzala offensiva, non è ancora in condizione, e il povero Lobotka è sballottato in tutte le parti del campo. E’ un Napoli con poco equilibrio, è un problema che dovrà risolvere Calzona avendo poco tempo per lavorare".