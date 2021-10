Specchia: "Mai visto Fabian Ruiz così, è tutto merito di Spalletti! Osimhen una gazzella"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Specchia, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen è un levriero o una gazzella. Ounas invece ha una forza nel quadricipite superiore alla media. Juric i tridenti offensivi li affronta sempre bloccando i tre difensori centrali e facendo abbassare il laterale di centrocampo che è in zona palla. Giocatori come Anguissa c'erano anche l'anno scorso. Bakayoko sarà meno forte, ma Fabian Ruiz ora è allenato meglio. Spalletti gli è entrato in testa, è diventato meno pesante. Non l'ho mai visto così. Spalletti lavora meglio di Gattuso ed anche di Ancelotti".