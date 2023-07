Specchia: "Itakura? I giocatori asiatici hanno una caratteristica che li contraddistingue"

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico Paolo Specchia, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Maxime Lopez è una copia scolorita di Lobotka, rispetto allo slovacco ha più propensione offensiva ma sarebbe un prospetto adattissimo. Quando un giocatore trova un allenatore con cui ha già lavorato c’è un’alchimia speciale, è un motivo in più per cui Garcia possa volerlo al Napoli. Raspadori? Vorrebbe fare la prima punta ma non ha la fisicità per farlo, vuole giocare per vie centrali ed è bravissimo a girarsi a destra e sinistra. Schuurs? Mi risulta che il Napoli non si sia interessato al giocatore probabilmente anche per le alte richieste di Cairo.

È un centrale straordinario, ha buona fisicità e sa portare palla ma non ha la velocità di Kim, si fa valere però allo stesso livello. L’addio di Kim alla Serie A mi dispiace, lui asfissia l’avversario e l’olandese dei granata non lo è altrettanto. Itakura? Non lo conosco quindi non mi sbilancio, penso che la scoperta di Kim abbia incentivato ADL a sondare mercati poco battuti. I giocatori asiatici hanno questa mentalità da Samurai, dover essere sempre sul pezzo e migliorarsi sempre di più”.