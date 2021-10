Specchia: "Il Napoli ha delle risorse infinite, Osimhen sta esplodendo grazie alla cura specifica e minuziosa di Spalletti"

Ultime notizie Napoli - L'ex allenatore Paolo Specchia ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal.

Napoli-Torino, la posizione di Specchia

"Il Torino è un cliente scomodo, anche se ha avuto la sfortuna di perdere subito Rolando Mandragora. Il Napoli ha delle risorse infinite, soprattutto nel reparto offensivo anche se non sono andati troppo bene i titolari. C'è stata l'azione di Mertens che ti aumenta il potenziale offensivo, ed ogni pallone toccato da Osimhen è un possibile gol: non ce n'è stato per nessuno nell'occasione della rete, nonostante sembrasse che Bremer gli avesse preso le misure. Victor sta esplodendo grazie alla cura specifica e minuziosa di Spalletti, dopo un anno si è adattato. Quando il mister ha cambiato Politano, ho pensato sarebbe stato meglio tirare fuori Insigne che non ha giocato una buona partita: in realtà il mister non sta sbagliando nulla. L'aspetto motivazionale incide molto anche sui calci di rigore, ci vogliono nervi saldi oltre alla tecnica: dati alla mano si potrebbe anche non rischiare, ma spero si continui con Insigne e che possa fare sempre meglio"