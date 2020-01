Specchia: "Gattuso ha tutte le carte in regola per poter crescere, ottima impressione”

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore:

“Gattuso? Tempo al tempo, è presto per parlare. Ha fatto buone cose, ha una carica agonistica invidiabile, è una certezza che a Napoli non si è mai avuta. Gattuso ha tutte le carte in regola per poter crescere e quella parentesi al Milan mi ha dato la sensazione che potesse fare veramente ottime cose. Ha trovato le macerie e bisogna dargli tempo. Petagna è un giocatore forte, ma ha i suoi problemi. E' indolente e pigro, pachidermico, ha grande tecnica che usa solo con un piede, calcia molto. Al momento arriverà assolutamente Petagna, a Giugno può darsi, soprattutto perché De Laurentiis ha direttamente chiamato Mattioli. Sono molto più vicino all'ideologia di Gasperini".