Specchia: "De Laurentiis non può più sbagliare la scelta dell'allenatore. Spalletti sarebbe l’uomo giusto"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, dirigente e osservatore:

“Il nuovo allenatore del Napoli? De Laurentiis non può più sbagliare la scelta, avendo già commesso due errori con Ancelotti e Gattuso. Spalletti uomo giusto per gli azzurri? Non so se sarà lui il prescelto, se ha gli uomini adatti, può trasformare il Napoli in una squadra fortissima anche grazie all’ottima preparazione del suo staff. Il suo carattere? È molto timido e sensibile e questo porta gli addetti ai lavori a ritenerlo ombroso e antipatico. Non sono convinto che troverà difficoltà a entrare nelle grazie dello spogliatoio del Napoli, il dispiacere per l’addio di un precedente allenatore può durare qualche settimana, ma poi, da professionisti, bisogna andare avanti. Ciò che fa la differenza è la bravura di un allenatore e Spalletti è indubbiamente uno dei migliori”.