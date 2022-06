Specchia boccia Sirigu: "Non è una persona positiva, ecco cosa fa nello spogliatoio"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore Paolo Specchia, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Specchia:

“Lozano, Deulofeu e Kvaratskhelia? Io credo che Spalletti sappia cucire sui giocatori l’abito tattico ideale ed opportuno. Avere un terzino vero con Mathias Olivera e Mario Rui mi porta a pensare tanto in fase difensiva, sull’uruguaiano mi dicono che sia più terzino difensivo che offensivo, con maggiore applicazione ed in grado di dare maggiori certezze. Mario Rui lo si potrebbe anche alzare in un cambio di sistema, se Spalletti fosse d’accordo.

Deulofeu mi piace, è un giocatore valido che a gara in corso può dare una scossa: può essere ancora più ficcante di Politano, che già ha doti simili a quelle dello spagnolo.

Meret? Potrà diventare forte in futuro, ma dipende da lui e da quanto spazio avrà con la maglia del Napoli. Gli riconosco una cronica attitudine all’infortunio.

Sirigu? Per gli anni vissuti al Torino devo bocciarlo, come portiere e come uomo: non è un uomo spogliatoio, non è solidale con i compagni. Quando prende gol critica gli altri, non è una persona positiva. Al Genoa ha fatto bene, speriamo possa ripetere questa esperienza e non quella in granata”