Massimo Sparnelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione "Tifosi Napoletani":

"Mi dispiace dirlo, ma Giacomo Raspadori deve andare via quanto prima da Napoli. Non lo riesco più a guardare, mi fa quasi tenerezza. Ogni volta si cerca di giustificarlo in qualche modo. Prima si dice che non gioca nel suo ruolo, poi si accampano altre scuse, ma il suo rendimento non migliora mai. Oramai è inutile attendere ancora, non può restare nel capoluogo campano. De Laurentiis deve cederlo".