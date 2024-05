Sparnelli a CN24: "De Laurentiis si sta riscattando, Conte è il Maradona degli allenatori" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Massimo Sparnelli ha parlato a CalcioNapoli24 a margine delle premiazioni dell'Oscar campano 2024 'Pasquale D'Angelo':

"E' stata un'annata no quella del Napoli, De Laurentiis non ha fatto bene ma si sta riscattando alla grande. Conte al Napoli è grande cosa, è il Maradona degli allenatori. Ancelotti era già anziano, con Conte si rilancia il Napoli a grandi livelli. Osimhen? Ci sono tanti nomi, non credo Lukaku, Scamacca difficile, ma Conte e Manna sono abbinamento vincente e sapranno chi acquistare".