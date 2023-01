Spalletti zittisce Allegri: "Capisco che per lui sia conveniente dire certe cose..."

Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juventus Spalletti in apertura ha avuto modo di rispondere ad Allegri che affermato che gli azzurri ha più da perdere rispetto ai bianconeri nel match di domani:

"Il Napoli ha più da perdere della Juventus? Capisco che per Allegri sia conveniente confinarsi da comprimari, ma per una Juventus ricca di campioni è difficile confinarsi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo per vincere lo scudetto e per giocarsi la Champions. Inutile mettersi il cappello e la barba finta, il quarto posto non li soddisfa.

"Buffo, divertente o il più bravo di tutti? Buffo non lo so, sicuramente lui è il più bravo di tutti perchè lo dice il palmares. Bisogna vedere uno cosa ha vinto, io mi inchino al suo palmares. Io non posso confrontarmi, faccio parte di un altro livello e io ho da imparare da lui".