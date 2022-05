Spalletti: "Un incontro con De Laurentiis? Credo di vederlo in questi giorni, stasera dormiamo nello stesso albergo"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Napoli Genoa. Al termine del match Napoli Genoa, parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la 37esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vincere il campionato? Si può provare, ma migliorare non è facile. È vero che s'è fallito? Vuol dire vincere il campionato, se siamo arrivati davanti a squadre come Juventus ed Atalanta, che tutti nelle griglie ed i pronostici mettevano in lotta per il campionato. Il livello delle piccole s'è alzato, rendono la vita difficile a tutti e hanno tolto punti. Un incontro con De Laurentiis? Abbiamo già iniziato a ragionare questa settimana. Credo di vederlo in questi giorni, stasera dormiamo nello stesso albergo. Giuntoli, Pompilio e Micheli sono a lavoro da sempre"