Spalletti: "Tuanzebe out dalla lista UEFA? Scelta dura, preferito Ghoulam perché avevamo bisogno del terzino sinistro"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco un estratto:

Tuanzebe fuori dalla lista UEFA?

"La spiego male... Se metto dentro lui devo togliere un altro... Sono quei momenti in cui non vorresti mai fare l'allenatore, è difficile accettare l'esclusione dal torneo più importante al mondo. All'Inter dovetti lasciare fuori quattro giocatori, sembrava dover dire a qualcuno che era peggio di altri. A noi è uscito Manolas ed è entrato Ghoulam che prima era infortunato. Mancava il terzino sinistro, oltre a Mario Rui, mentre come centrali ne avevamo già tre. Dovevamo conservare la forza davanti per andare a vincere. Per Axel è un grandissimo dispiacere per me lasciarlo fuori, ora si deve curare alla schiena ma ha familiarizzato subito con i compagni, sa già parlare un po' di italiano e va sempre fortissimo in allenamento. Ci aiuta sicuramente anche se non gioca per come lavora in allenamento".