Spalletti sulla Juve: "Noi a +8? E' un giochino che porta svantaggi psicologici a noi!"

Spalletti in conferenza stampa Napoli Juventus. In vista del match di domani Napoli Juve c'è la conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Spalletti in conferenza pre Napoli Juve

"Juve a 8 punti dopo domani sera? E' un giochino che non si fa da parte mia, mi mette in svantaggio psicologico per cui non lo faccio, mi dispiace. Come stanno gli azzurri? I giocatori stanno benissimo, i giocatori quelli che han dovuto fare questi voli e queste partite internazionali hanno nei muscoli e nella testa queste partite. Sappiamo quanto ci tengono loro a dare un contributo alla propria nazione, poi bisogna scendere nei particolari: Lobotka non sta tanto bene, Zielinski si deve vedere come sta. Altri sono da valutare, spero prima di andare a letto stasera! Altri per fare un massaggio e venire in albergo insieme a noi. Poi però c'è un altro gruppo di calciatori che s'è allenato e sta bene e possono dare un contributo importante per questa partita".