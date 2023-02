Spalletti su Raspadori: "E' incredibile per forza e applicazione, è una difficoltà tenere fuori calciatori del genere"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli è intervenuto in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni su Giacomo Raspadori:

"Anche per questo come dicevo vorrei far vedere chi gioca di meno. Se lo vedeste in allenamento è una roba incredibile per forza e applicazione. Per un allenatore 'tutti sono uguali', ma per me sono differenti perchè ho più disponibilità verso chi si allenano e pensano in un certo modo o per quelli che arrivano anche un'ora prima. E' una difficoltà tener fuori calciatori che fanno questo, però bisogna tener presente tutto e lui è uno di quelli che poi quando lo chiamo riesce ad entrare nel contesto giusto. Questa è una fortuna che un'allenatore possiede".