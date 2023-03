Spalletti su Ndombele: "E' un giocatore forte, lo alleno volentieri per diversi motivi"

Napoli - Su CalcioNapoli24 la conferenza stampa di Spalletti il giorno prima di Torino Napoli:

Su Ndombele: "E' un calciatore forte, all'inizio lo conoscevo poco e c'era qualche dubbio. Per quello che ho visto io lo avrei visto bene in Milan-Tottenham. Lo alleno volentieri è anche un ragazzo molto dolce. Lui ha forza, motore, tecnica e questi guizzi di lucidità dove riesce ad acchiappare lo spazio per andare ad imbucarci la palla con anticipo. E' un calciatore che mi garba come si dice in Toscana".