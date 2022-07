Spalletti su Koulibaly: "Lo preferisco a tutti, gli augureremo tutto il bene possibile. Guai a chi commenterà le sue scelte" | VIDEO

Napoli - Arrivano le parole di Spalletti che risponde alle domande dei tifosi su un possibile colpo in difesa al posto di Koulibaly. Queste le sue dichiarazioni:

"Io preferisco Koulibaly a tutti, resto dello stesso avviso. Lui ha la media punti più alta. Quando c'è stato lui in campo abbiamo fatto più punti degli altri. Se lui dovese scegliere di andare noi non finiremo mai di ringraziarlo per quello che ci ha insegnato e per l'aiuto che ci ha dato a tornare in Champions. E' una persoan bravissima, buonissima e fortissima. E' il poker di K, oltre ad essere Koulibaly, Kalidou, comandante, sarà anche capitano. Gli augureremo tutto il bene possibile, se lo merita tutto. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse":