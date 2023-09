Spalletti: "Siamo contenti, ora possiamo lavorare con tranquillità. Ringrazio i collaboratori della Federazione, sono stupendi"

Luciano Spalletti, dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ucraina, col punteggio di 2-1 a San Siro, ha parlato ai microfoni della Rai:

"Stasera siamo contenti, qualche volta non è possibile stare a pressare e non ricevere un cross. Abbiamo fatto due cross nel primo tempo e due nella ripresa. Abbiamo fatto buon calcio e altrimenti diremmo qualcosa di non corretto. Loro erano bravi nelle ripartenze e se giochi a ridosso dell'area di rigore è difficile, noi dovevamo fare il terzo e quarto gol. Ora possiamo lavorare con maggiore tranquillità, ci dovevamo rendere conto di tante cose nonostante i collaboratori della Federazione sono stati stupendi e mi hanno dato una grossa mano".