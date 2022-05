Spalletti: "Scudetto? Spronavo perché la squadra non ci credeva fino e in fondo. Ora ci disturba non aver lottato..."

Nel corso della conferenza stampa di oggi Luciano Spalletti è tornato anche sull'argomento scudetto. Ecco quanto riferito dal tecnico: 

I calciatori hanno fatto tanti gol, tanti bellissimi gol, abbiamo anche la miglior difesa e vedremo domani come andr√† a finire ed √® un motivo in pi√Ļ per fare una bella partita. Tutti vogliamo vincere e vorremmo che la squadra facesse benissimo. Non voglio, lo ribadisco con chiarezza, tornarci ma il fatto di non aver lottato fino alla fine per lo scudetto ci disturba.¬†Quando ho detto gas a manetta, cercavo di fare iniezioni di autostima perch√® vedevo che non ci credevano fino fin fondo. Poi √® chiaro che vogliamo vincere tutti per√≤ la partita si gioca sul 'posso vincere?' Dobbiamo essere tutti molto legati in maniera corretta ed equilibrata per non cadere dal letto.