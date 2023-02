Spalletti sbotta: "Ad alcuni servono 2-3 anni, io dovevo vincere subito perché sto sui cog**oni!" | VIDEO

Al termine di Sassuolo-Napoli ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa, al termine della partita della 23ª giornata di Serie A dopo il successo per 2-0.

Sassuolo Napoli: Spalletti sbotta in conferenza

Dallo stadio Mapei, dopo Sassuolo-Napoli ha parlato in conferenza Spalletti per il Napoli, ecco un estratto in cui il tecnico ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa rispetto a chi già lo scorso anno gli aveva chiesto lo scudetto:

"Squadra riazzerata in estate? Ho pensato che ogni giocatore che allenavo era quello più forte che mi poteva dare la soluzione corretta. Ci sono state esigenze societarie che hanno portato a questo, anche se fossero rimasti Mertens, Koulibaly e Fabian avremmo fatto un campionato importante lo stesso: il torneo attuale viene fuori da ciò che è stato costruito lo scorso anno. Perché se no anche qui poi bisogna che io reagisca! Perché ad alcuni servono tre-quattro anni per costruire, io in un anno dovevo vincere: va bene starvi sui coglioni più degli altri, ma andrà modificata questa cosa altrimenti è troppo facile!".

