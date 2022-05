Spalletti: "Rinnovi e mercato? Ora è il momento di Giuntoli, vogliamo essere competitivi. Dico sì agli allenamenti a porte aperte"

Presentazione del ritiro Napoli a Castel di Sangro, dal 23 luglio al 6 agosto. In conferenza stampa ha parlato anchge Luciano Spalletti.

Ritiro Napoli Castel di Sangro: le parole di Spalletti

"Confrontarsi con squadre europee nel ritiro? Avere delle amichevoli serve, anche di un certo livello se non hai una squadra mentalmente preparata a capire le necessità. Noi siamo abbastanza maturi che dentro quella fatica è difficile andare a prendere il massimo della condizione fisica e della tensione mentale perchè diventa un completamento. Ma giocare con squadre che danno stimoli in più aiuta, ma noi sappiamo diversificare benissimo le partite. Le tournèè hanno un costo anche fisico, tra viaggi e spostamenti. In passato decisi di non allenare quando c'erano i viaggi, quindi bisogna essere bravi a bilanciare.

Squadra già fatta per il ritiro? Il calcio è un po' cambiato e bisogna essere pronti a navigare a vista. Ci sono momenti in cui si inserisce il mercato e devi essere pronto a fare dei cambiamenti. Bisogna essere bravi a fare cambiamenti di sostenibilità, che gia abbiamo iniziato, mantenendo però una squadra competitiva con giocatori forti.

Rinnovi? Noi siamo in contatto tutti i giorni con Giuntoli, questo è il suo momento. Valutamo di volta in volta quello che succede, per ora vado in vacanza tranquillo e vedremo ciò che succederà in base alle richieste del calciatore. Sono d'accordo sugli allenamenti a porte aperte proposti dal presidente.

Noi abbiamo fatto ciò che dobbiamo fare, lo devo ai miei giocatori. Hanno fallito 4-5 squadre e questo testimonia un livellamento di tutti. Noi abbiamo fatto ciò che dovevamo, anche nel restare delusi quando è venuto meno il sogno che volevate e volevamo tutti. Anche lì siamo stati grandi nel percepire la delusione, però si prende la classifica e si guarda il lavoro fatto. L'anno prossimo rimettere dietro le squadre di quest'anno non sarà facile, in questo condominio ci sarà anche la Fiorentina che farà un mercato importante. Ai nostri calciatori si può dire poco, è stato un campionato difficilissimo ed hanno fatto ciò che dovevano fare. La delusione ci ha fatto avere la reazione nelle ultime partite, che abbiamo giocato con prefessionalità facendoci trovare pronti. Mettere a 15-16 punti squadre come Lazio e Roma non è facile, se si guarda solo l'occasione persa è una visione parziale. L'Empoli ha tolto punti a tutti, comprese le grandi che venivano date come favorite".