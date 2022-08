Spalletti: "Portiere? Meret è uno, ma ne serve un altro. Valutiamo quel che c'è sul mercato. Non mi piace subire gol, Kvaratskhelia lo conoscevo già così forte!"

Luciano Spalletti ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato al termine di Napoli-Girona?:

"Aspetti positivi? Sono abbastanza soddisfatto, siamo entrati forti in campo, pressato bene e recuperato palla. Forse nella gestione palla e pulizia non siamo stati bravissimi, possiamo fare meglio. Abbiamo sbagliato passaggi facili, questo ha determinato che abbiamo dovuto fare più fatica. Va gestita meglio la palla per non disperdere energie. Abbiamo sbagliato dei movimenti facili in attacco, in situazioni che ce lo permettevano. Ma abbiamo creato palle gol. Dobbiamo andare a ragionare sul pressing alto: quando bisogna andare forti con cattiveria e quando siamo lunghi e dobbiamo concedere un po' di campo.

Subire gol? Non mi garba, sì, è vero! Bisogna fare attenzione, perché senza prendere gol la difesa diventa più sicura e i calciatori acquistano autostima nella fase difensiva. Nel reggere uomo contro uomo. Le partite precedenti, l'avevamo preso per colpa nostra: stasera dico che son stati bravi loro nell'imbucata, con un gol di qualità.

Kvaratskhelia? Sì, Kvara ha delle potenzialità importanti: tecnico, punta l'uomo, riesce ad uscire da situazioni difficili, dandoti sbocchi per situazioni importanti. Mi fa piacere che ve ne siete accorti, ma noi lo sapevamo (ride, ndr)!

Verona-Napoli? Bisogna lavorare su questa squadra corta sempre, unita sempre. Nel non allungarsi quasi mai e nel non concedere palle e ripartenze. Magari aumentando un po' di fiato, stasera siamo arrivati fino al 65-67' con una formazione. C'è da arrivare fino al 90', anche se abbiamo cinque sostituzioni per dare ossigeno alla squadra.

Miglior difesa? Avere una sicurezza di squadra nella fase difensiva è la base per poterci prendere lo slancio ad andare ad essere una squadra forte.

Portiere? Stasera ha fatto due buoni interventi, con due buone uscite Alex Meret. Stasera è stato benissimo in campo, ma è chiaro che noi per quanto riguarda il portiere, faremo doppi ruoli in tutte le parti e in tutti i reparti. Meret è uno, poi valuteremo un po' quel che c'è sul mercato".